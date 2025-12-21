В Подольске около 500 человек приняло участие в забеге Дедов Морозов и Снегурочек

Около пятисот жителей Подольска в субботу превратились в новогодних волшебников, приняв участие в тематическом забеге в парке имени Виктора Талалихина. Мероприятие, приуроченное к наступающему 2026 году, собрало горожан самых разных возрастов — от воспитанников спортивных школ до представителей проекта «Активное долголетие», сообщили в пресс-службе городского округа Подольск.

Праздник начался с энергичной разминки, которую для всех собравшихся провел титулованный боксер, мастер спорта России международного класса Михаил Усов. После этого колонна наряженных Дедов Морозов и Снегурочек преодолела символичную дистанцию в 2026 метров, демонстрируя, как весело и спортивно можно встречать Новый год на свежем воздухе.

Бесплатную регистрацию на событие открыли заранее, 10 декабря, чтобы каждый финишировавший гарантированно получил памятную медаль. Кроме того, владельцам стартовых номеров вручили подарки от «Тайного Деда Мороза». Завершился зимний праздник традиционным угощением: участников согревали горячим чаем и ароматной гречневой кашей.

Как отметили организаторы, главной целью забега стало не соревнование, а создание праздничной атмосферы. Участники подготовили множество креативных вариаций костюмов новогодних волшебников, подтвердив, что в эту субботу в парк пришли бить свои «Зимние рекорды» в хорошем настроении и с командным духом.

