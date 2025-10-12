В Подольске прошел турнир по городкам среди ветеранов

В подмосковном Подольске состоялось значимое спортивное событие — турнир по городошному спорту среди ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Соревнования, прошедшие на площадке спортивного комплекса «Труд», были посвящены 80-летию Великой Победы и собрали более 30 участников, желающих продемонстрировать свое мастерство в этой традиционной русской игре.

Главным судьей соревнований выступил председатель федерации городошного спорта Московской области «Русская игра» Павел Дмитриев, который обеспечил профессиональное судейство и соблюдение всех правил проведения состязаний. Его присутствие подчеркнуло значимость мероприятия и внимание, которое уделяется развитию национальных видов спорта в Подмосковье. С приветственным словом к участникам турнира обратился депутат Совета депутатов городского округа Подольск Илья Скоморохов. Он отметил важность подобных мероприятий для поддержания активного и здорового образа жизни среди людей старшего поколения.

По результатам напряженной борьбы были определены победители турнира. В мужском зачете первое место занял Семен Киселев, продемонстрировавший меткость и стабильность результатов. Второе место завоевал Виктор Мельников, а третье – Александр Погодин. Все призеры показали высокий класс игры и понимание тактических особенностей городошного спорта. Среди женщин-участниц лучший результат показала Наталья Манохина, завоевавшая золотую медаль турнира. Серебряным призером стала Алла Рощупкина, а бронзовую награду завоевала Татьяна Абрамова. Женщины доказали, что городошный спорт доступен и интересен для всех, независимо от пола и возраста.

