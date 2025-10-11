Подольская школа вошла в тройку победителей Подмосковья по сбору макулатуры

Ученики подольской школы №29 имени П.И. Забродина установили впечатляющий экологический рекорд, собрав за два месяца более шести тонн макулатуры. Масштабная акция проходила в рамках всероссийского экологического проекта «Разделяй и умножай», направленного на формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к природным ресурсам.

Акция проводилась поэтапно в двух корпусах образовательного учреждения. В сентябре учащиеся первого корпуса собрали 3,5 тонны бумажных отходов, а в октябре эстафету подхватили воспитанники второго корпуса, добавив к общему результату еще 2,7 тонны. Такие впечатляющие цифры стали возможны благодаря активному участию не только школьников, но и педагогов, а также родителей учащихся, которые поддержали важную экологическую инициативу.

Благодаря стараниям подольских школьников учебное заведение вошло в трех лидеров среди образовательных организаций Московской области по сбору макулатуры. Всего в рамках проекта «Разделяй и умножай» в Подмосковье было собрано свыше 45 тонн бумажных отходов, что свидетельствует о растущей экологической сознательности молодого поколения.

Собранное вторсырье было направлено на специализированные перерабатывающие предприятия, где оно проходит тщательную сортировку и обработку. После переработки макулатура получит новую жизнь в виде полезных изделий: школьных тетрадей, бумажных полотенец, упаковочных материалов и других бытовых товаров. Таким образом, школьники не только помогли уменьшить объем отходов на полигонах, но и внесли вклад в экономику региона.

