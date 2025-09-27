В Подольске прошли международные соревнования по городошному спорту

В Подольске завершились первые Международные соревнования по городошному спорту, собравшие около 80 спортсменов из семи стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии, Германии и Китая. Об этом рассказали в администрации Подольского городского округа.

Турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включал в себя различные форматы соревнований, такие как классические и европейские городки, а также личные и командные состязания. Глава городского округа Подольск, Григорий Артамонов, отметил, что принять участников из разных стран — это большая честь для региона. Он также подчеркнул важность проведения турнира именно в юбилейный год, который символизирует единение народов, победивших фашизм.

Подольск давно зарекомендовал себя как один из центров развития городошного спорта, и эта традиция продолжает жить. В следующем году ожидается еще одно значимое событие — 90-летие первого чемпионата СССР по городкам, которое будет отмечено в Подольске. Соревнования вошли в планы Министерства спорта РФ, а также в международное календарное расписание, что подчеркивает их статус.

Организация турнира была осуществлена совместными усилиями Министерства спорта России, Международной федерации городошного спорта и местной администрации, что подтверждает высокий уровень подготовки мероприятия.

