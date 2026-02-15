В Подольске прошли соревнования будущих защитников Отечества

На протяжении всех состязаний с ребятами находились наставники — ветераны Вооруженных сил РФ, которые не только оценивали выступления, но и делились бесценным опытом, поддерживая юных участников.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов лично прокомментировал событие, подчеркнув его значимость для подрастающего поколения.

«Продолжаем планомерную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для кадетских классов нашего округа организовали спартакиаду, которая прошла на базе школы № 32. Соревнования приурочили к месячнику военно-патриотического воспитания и грядущему Дню защитника Отечества. Поздравляю победителей и призеров! Благодарю педагогов и наставников за подготовку ребят. Вместе мы растим будущих защитников Отечества», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Программа спартакиады выдалась насыщенной, чтобы каждый участник мог проявить себя в разных направлениях. Кадеты соревновались в военной подготовке: сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, стрельба из пневматической винтовки требовали не только сноровки, но и хладнокровия. Спортивно-туристический блок включил ориентирование, полосу препятствий, вязку узлов и работу со снаряжением. Отдельно оценивались специальные навыки по тактической медицине и знание истории — теория здесь шла рука об руку с практикой.

Кадетское движение в Подольске набирает обороты. В настоящее время в 15 школах округа открыто 42 профильных класса, где обучаются более тысячи человек. Такие мероприятия, как прошедшая спартакиада, помогают юным кадетам становиться сильнее, учиться работать в команде и чувствовать надежное плечо товарища. Ведь настоящий защитник Отечества должен быть готов ко всему: и автомат собрать, и друга из беды выручить.

