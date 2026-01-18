В Подольске провели хоккейный турнир памяти Василия Бухтина

Турнир по хоккею 3х3 на стадионе «Подолье» стал ярким примером того, как спортивное мероприятие может объединять людей вокруг важной социальной миссии. Соревнования были посвящены памяти Василия Бухтина, уроженца микрорайона Львовский, посвятившего себя развитию хоккея на местном уровне. Спустя годы после его трагической гибели инициатива единомышленников превратилась в устойчивую традицию, привлекая на лед новых участников.

Польза таких локальных турниров многогранна. Во-первых, они являются эффективным инструментом сохранения памяти о людях, чья жизнь служила примером для сообщества. Во-вторых, они выполняют важную воспитательную функцию: игра в морозную погоду, как отмечали участники, закаляет характер и укрепляет командный дух. Кроме того, подобные события создают в районе точку притяжения для молодежи, предлагая альтернативу пассивному досугу.

Особую символическую значимость мероприятию придало участие семьи. Почетное вбрасывание шайбы совершила мама Василия, Ольга Николаевна Бухтина. Этот жест не только придал событию глубоко личный, трогательный характер, но и наглядно показал связь между поколениями, подчеркнув, что дело сына живет и продолжает вдохновлять других.

С технической точки зрения выбор формата 3х3 оказался удачным решением. Он позволил организовать динамичные и зрелищные матчи при сравнительно небольшом количестве участников.

По итогам соревнований первое место заняла команда Антона Казначеевского, второе — хоккеисты Никиты Глотова, третье — команда Андрея Балашова.

