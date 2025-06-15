В Подольске суперфинал выявил сильнейшие молодежные дворовые футбольные команды

В Подольске прошли футбольные состязания, которые выявили самые сильные дворовые команды по футболу среди молодежи. Об этом рассказала в своем телеграм-канале городская администрация Подольска.

Суперфинал проводился на территории спортивного комплекса «Труд». Он и выявил, кто весной этого года стал сильнейшим среди дворовых команд в различных возрастных категориях среди подростков и юношей. Среди детей 15 лет и младше победителями стали команды «Торпедо JR», «Акулы» и «Pandilla». Лучшим игроком признан Роман Цапенко из «Торпедо JR», а лучшим вратарем — Кирилл Головкин, представитель «Акул».

Среди подростков 16-17 лет победителями признаны команды «Пруфы», «База 8» и «Мирэком». У первой из этих команд Тихон Петрухин стал лучшим игроком в этой группе, а у второй Никита Грузинцев признан лучшим вратарем в этой возрастной категории.

В группе 19-20 лет призовые места взяли «АК Барс», «Легион» и «Прометей». Даниила Еремина из «Легиона» признали лучшим игроком, а лучшим вратарем определили Максим Лифанова из «АК Барса».

Ранее сообщалось, что в Подольске завершились финальные матчи турнира «Новое поколение», приуроченного к Дню России. Турнир собрал юных футболистов со всех уголков страны. В течение нескольких дней на полях спортивного комплекса проходили напряженные противостояния между командами разных возрастных групп, которые демонстрировали мастерство и командный дух.