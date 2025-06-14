В Подольске прошли завершающие игры турнира «Новое поколение»

На стадионе «Труд» в Подольске завершились финальные матчи турнира «Новое поколение», приуроченный ко Дню России, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.

Турнир собрал юных футболистов со всех уголков страны. В течение нескольких дней на полях спортивного комплекса проходили напряженные противостояния между командами разных возрастных групп, которые демонстрировали мастерство и командный дух.

Главная цель турнира заключалась в том, чтобы вдохновить детей полюбить футбол и привить им патриотические ценности через спорт. Символика соревнований была выполнена в цветовом сочетании с российским триколором.

Финальные игры состоялись в пятницу, 13 июня, среди команд 2015, 2016 и 2017 годов рождения в формате 6+1 и 4+1 без офсайдов.

В следующем этапе турнира, который пройдет с 18 по 21 июня, на поле выйдут юные футболисты 2013, 2014 и 2018 годов рождения.

Особыми гостям соревнований станет команда из Узбекистана «Академия Бунедкор» 2013 г. р., которая является участницей Чемпионата мира-2026.

В дивизионе-2017 первое место занял ПФК ЦСКА из Москвы, второе — ФК «Технарь» из Владимира, третье — Академия Чертаново-2018.

В дивизионе 2016 года рождения победу одержала команда ПФК ЦСКА Москва, занявшее первое место. Второе место досталось команде СШОР «Олимпомед Владимир», а тройку лидеров замкнула команда ФК «Атлетик-Юниор».

В дивизионе 2015 года рождения победу отпраздновала команда СШОР «Олимп» из Домодедово, занявшая первую позицию. На втором месте расположилась Академия Чертаново 2018, а тройку призеров замкнула команда ФК «Калининград».

Ранее сообщалось, что в парках Подольска День России отметило более 8, 5 тыс. человек.