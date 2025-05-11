В подольском спорткомплексе прошел шахматный турнир для спортсменов разных возрастов

В спорткомплексе «Труд», который находится в Подольске, провели турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие более 40 человек. Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный Подольск».

Шахматисты самого разного возраста собрались в спортивном комплексе «Труд», где прошел турнир по быстрым шахматам под названием «Кубок Победы». Самому юному участнику было всего семь лет, а самому возрастному — 85. Все первенства распределялись по различным категориям.

Абсолютным победителем у мужчин стал Арсений Чумак, серебро взял Евгений Пивиков, почетное третье место у Александра Курзинова. У женщин на первое место вышла Мария Рыбакова. За ней следует Алина Галяветдинова, на третье место попала Альмисаль Юмагулова.

Шахматисты в возрасте боролись между собой в категории «ветераны». У них чемпионом стал Иван Моторыгин. Второе место досталось Борису Музалевскому, на третье место пробился Николай Татаринцев. Для подростков также была особая категория (до 19 лет). Первое место занял Тимофей Логвинов, второе место у Андрея Немурова и третье — у Михаила Рыбакова. Среди самых юных ребят, в возрасте до 13 лет, победил Максим Рыбаков. За ним следует Николай Максименко, и на третьем месте Кирилл Федоткин.

Ранее сообщалось, что власти Афганистана запретили на своей территории игру в шахматы. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока движения «Талибан», которое действует в этой стране, признало игру харамом.