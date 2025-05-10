В Афганистане запретили играть в шахматы

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока движения «Талибан» в Афганистане признало игру в шахматы харамом, запретив этот вид спорта на территории страны. Об этом сообщил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

Серенко рассказал, что 9 мая афганские шахматисты обратились в департамент спорта Афганистана с просьбой разрешить им играть в шахматы для проведения турниров и развития шахматного клуба.

В ответ на это представители департамента сообщили спортсменам, что указ эмира запрещает шахматы, поэтому никаких послаблений по этому вопросу быть не может. Из-за запрета «Талибана» в республике также закрылась Афганская шахматная федерация.

«Афганская шахматная федерация и после прихода к власти „Талибана“ продолжала существовать и работать, обучая игре в шахматы как мужчин, так и женщин, и даже проводила различные соревнования по всей стране», — написал Серенко.

Политолог отметил, что в большинстве государств шахматы признаны интеллектуальным и образовательным видом спорта.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил о повышении уровня представительства Афганистана в Москве до уровня посла.