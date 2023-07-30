В Польше болельщики «Шленска» устроили скандал, вывесив на матче матерные антиукраинские баннеры

Об инциденте, спровоцировавшем серьезный скандал, сообщает местное издание Wirtualna Polska. Все произошло во время очередного футбольного матча польского «Шленска» в городе Вроцлав с местным одноименным клубом.

Как приводится в материале издания, польские ультрас пришли на трибуны с заранее заготовленными антиукраинскими баннерами на которых было написано: «Украинцы убивали детей на Волыни», «Остановите украинизацию Польши».

Примечательно, что упомянутое издание не передало информацию об инциденте нейтрально, а наоборот - раскритиковало ультрас за данную акцию, призвав польскую футбольную лигу «немедленно отреагировать» на произошедшее и наказать как «ответственных за компрометирующую ситуацию» лиц, так и сам «Шленск».

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования переписала правила из-за украинской саблистки Ольги Харлан.