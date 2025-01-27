В пригороде Парижа в возрасте 66 лет умер легендарный джазмен Абдулай Диабате

Легендарному джаз-исполнителю было 66 лет. Он родился в 1959 году и стал одной из самых влиятельных фигур на мировой музыкальной арене, сочетая африканские мотивы с современными музыкальными направлениями.

Свою карьеру Абдулай начал в Школе искусств Сенегала, где обучался на протяжении десяти лет. Его талант не остался незамеченным — вскоре он возглавил национальный оркестр страны и стремительно начал завоевывать популярность. В 1990 году Абдулай решил покорить Европу и оставил оркестр брату Маду.

В 2002 году Диабате собрал уникальный музыкальный проект — Kora Jazz Trio, который сочетал элементы американского джаза с традиционной африканской музыкой. С 2003 по 2018 год группа записала несколько пластинок, которые были высоко оценены критиками и поклонниками музыки.

Ранее стало известно о смерти актера Игоря Янковского. Он скончался на 74 году жизни.