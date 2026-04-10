В Раменском на поле «Сатурна» появилась живая цифра 65 в честь Гагарина

На поле стадиона «Сатурн» в Раменском появилась гигантская цифра «65», составленная из сотен школьников и студентов местных учебных заведений. Масштабный флешмоб приурочили к знаменательной дате: 12 апреля исполняется ровно 65 лет со дня первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин, передает портал REGIONS .

Юные участники акции, выстроившись в огромную фигуру прямо на газоне футбольной арены, создали впечатляющее зрелище, которое уже разошлось по социальным сетям. Организатором выступил Совет депутатов Раменского округа совместно с молодежными объединениями.

Член движения «Молодая гвардия» Елизавета Шахнина пояснила, что главная задумка заключалась в том, чтобы отдать дань уважения летчикам-космонавтам, проложившим человечеству дорогу за пределы земной атмосферы. Она подчеркнула, что эти люди стали гордостью страны, а задача нынешнего поколения — бережно хранить память об их подвиге и передавать ее дальше.

Флешмоб на стадионе «Сатурн» стал одним из ярких событий в череде торжеств, посвященных Дню космонавтики.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде установили шестиметровый макет Луны.