Луна упала во двор: в Звенигороде установили шестиметровый светящийся макет — крутые фотосессии обеспечены

Жителям Звенигорода и гостям города теперь не нужен телескоп, чтобы разглядеть лунные кратеры и моря. Во дворе Звенигородского манежа установили гигантский светящийся макет Луны диаметром шесть метров. Арт-объект мгновенно стал самой популярной локацией для фотосессий. Об этом пишет REGIONS.

Инсталляция — не просто декорация, а высокоточная копия небесного светила. Ее создали специалисты планетария Санкт-Петербурга, скрупулезно воссоздав рельеф по снимкам с космических фотоспутников. На поверхности шара можно разглядеть знаменитые лунные «моря» и глубокие кратеры. С наступлением сумерек макет оживает: мягкое таинственное свечение превращает двор манежа в инопланетный пейзаж.

«Смотришь на нее — и будто сам в космос улетаешь. Дети в полном восторге, фотографии получаются закачаешься», — поделился впечатлениями местный житель Сергей Мазуров.

Увидеть арт-объект можно до 12 апреля — Дня космонавтики. Макет расположен на территории Звенигородского манежа по адресу: Московская улица, дом 31/2. Вход свободный. Специалисты советуют приезжать после заката, когда подсветка раскрывается в полной мере.

