В результате обмена в НХЛ Тарасенко стал партнером Капризова

В «Миннесоте» опытный форвард станет партнером Кирилла Капризова.

В минувшем сезоне Тарасенко набрал 33 (11+22) очка в 80 матчах. У 33-летнего хоккеиста остается год по контракту с кэпхитом $4,75 млн.

Тарасенко был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в первом раунде драфта-2010 под общим 18-м номером. В составе «Блюзменов» он провел большую часть своей заокеанской карьеры. Также нападающий играл за «Рейнджерс», «Оттаву», «Флориду» и «Детройт». Тарасенко дважды выигрывал Кубок Стэнли — с «Сент-Луисом» и «Флоридой».

Ранее журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал, что, по его мнению, должна сделать «Миннесота», чтобы сохранить Кирилла Капризова в своем составе.