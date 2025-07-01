В результате обмена в НХЛ Тарасенко стал партнером Капризова
«Детройт» обменял Тарасенко в «Миннесоту» на будущую компенсацию
Фото: [ХК «Детройт Ред Уингз»]
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» обменял нападающего Владимира Тарасенко в «Миннесота Уайлд» на будущую компенсацию.
В «Миннесоте» опытный форвард станет партнером Кирилла Капризова.
В минувшем сезоне Тарасенко набрал 33 (11+22) очка в 80 матчах. У 33-летнего хоккеиста остается год по контракту с кэпхитом $4,75 млн.
Тарасенко был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в первом раунде драфта-2010 под общим 18-м номером. В составе «Блюзменов» он провел большую часть своей заокеанской карьеры. Также нападающий играл за «Рейнджерс», «Оттаву», «Флориду» и «Детройт». Тарасенко дважды выигрывал Кубок Стэнли — с «Сент-Луисом» и «Флоридой».
Ранее журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал, что, по его мнению, должна сделать «Миннесота», чтобы сохранить Кирилла Капризова в своем составе.