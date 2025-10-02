В РФС пообещали существенно повысить зарплаты арбитрам

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что российских футбольных арбитров ждет существенная прибавка к зарплате. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. Уверен, судьи этим будут очень довольны. Мы хотим, чтобы никто не думал, что может получить что-то на стороне — чтобы профессия арбитра оплачивалась достойно, и у людей даже мысли не было поступить нечестно», — сказал Мажич.

Он уточнил, что изменения могут быть приняты еще до конца текущего года.

По итогам сезона 2024/2025 наибольшие зарплаты получили арбитры Кирилл Левников и Артем Чистяков ­­— более 5 млн руб.

