В Рязани отреставрировано прижизненное издание первого тома «Мертвых душ»

В Рязанской областной библиотеке им. Горького отреставрировали первое прижизненное издание первого тома поэмы «Мертвые души». Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Уточняется, что издание поступило на реставрацию из центра редких и ценных изданий.

Поясняется, что у книги наблюдались значительные повреждения. Так, листы были грязными, утрачены фрагменты листов, оторван блок от переплета. На корешке наблюдался слой нерастворимого клея. Специалистами были промыты и просушены листы, разрывы страниц укреплены и восстановлены реставрационной бумагой.

Отмечается, что в течение двух лет специалисты центра реставрации привели в порядок свыше 10 изданий, более 40 редких и ценных документов, около 30 документов из коллекции «Издано в годы Великой Отечественной войны».

Ранее сообщалось, что в немецких библиотеках процветает воровство старинных изданий русских классиков.