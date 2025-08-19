В Рязани состоялись сборы хоккейных арбитров ЦФО

В Рязани прошли интенсивные учебно-тренировочные сборы для перспективных хоккейных судей из шести регионов Центрального федерального округа. Мероприятие, организованное Федерацией хоккея Рязанской области при поддержке ФХР в Воскресенске, собрало 23 арбитра, готовящихся к работе в профессиональных лигах. Об этом сообщает издание 7info.

Трехдневный марафон состоял из фитнес-тестирования, ледовых нормативов, теоретических экзаменов и разбора сложных игровых ситуаций. Особое внимание уделили психологической подготовке: судьи учились самоанализу и правильному восприятию напряженных моментов матча. Заключительная конференция позволила подвести итоги и обозначить точки роста.

Как отметил наставник КХЛ Александр Шелянин, такие сборы критически важны для формирования квалифицированного судейского корпуса. Единые стандарты подготовки арбитров напрямую влияют на качество судейства в региональных лигах и создают кадровый резерв для главных хоккейных турниров страны.

