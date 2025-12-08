В Рязани стартует масштабный праздник в статусе Новогодней столицы

С 13 декабря в Рязани официально зажгутся огни главной новогодней площадки страны. Город во второй раз принимает почетный статус «Новогодней столицы России», который будет сохранять до 10 января 2026 года. Это возвращение к успешному опыту сезона 2019-2020 годов, когда праздничная атмосфера впервые объединила тысячи гостей. Об этом сообщает издание 7info.

Основные события развернутся на Лыбедском бульваре, где будут работать восемь тематических зон. Каждая из них раскроет свою грань областной столицы: от «Торговой» и «Художественной» до «Креативной» и «Индустриальной» Рязани. Такой подход позволит гостям не просто развлечься, а глубже познакомиться с историей, культурой и современными достижениями региона.

Главная сцена проекта расположится перед Рязанским государственным цирком. Ее дизайн соединит элементы традиционного зодчества с передовыми световыми технологиями, создавая неповторимую праздничную атмосферу. Ежедневно с 15 часов до позднего вечера здесь будут проходить концерты, театрализованные шоу и выступления творческих коллективов, делая площадку центром постоянного притяжения.

Кульминацией первого дня станет торжественная церемония открытия, запланированная на 17:30. Зрителей ждет премьера масштабного представления «Новогодняя столица: сказка начинается». В основе сюжета — путешествие Снежанушки по волшебной Рязани, где она встретит шестерых хранителей, символизирующих ключевые направления развития региона. Специальным гостем вечера выступит певица Валерия Bearwolf.

Таким образом, Рязань готовится не просто к серии праздничных мероприятий, а к созданию целостной новогодней сказки, которая подчеркнет уникальность города и объединит жителей и гостей в преддверии главного праздника года.

