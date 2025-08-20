Назван подход по улучшению условий жизни педагогов в Рязанской области

В Рязанской области реализуется системный подход к улучшению жилищных условий педагогических работников. Региональное министерство образования разработало два ключевых направления поддержки, позволяющих педагогам решать жилищные вопросы на льготных условиях. Об этом сообщает издание 7info.

С 2022 года учителя из 25 муниципальных районов получили право на безвозмездное пользование земельными участками из государственного или муниципального фонда. Эти наделы предназначены для индивидуального строительства или ведения подсобного хозяйства с последующей возможностью оформления в собственность. Уже более 20 педагогов воспользовались этой программой, получив возможность создать собственное жилье.

Параллельно с 2020 года в регионе успешно действует федеральная программа «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Она предусматривает единовременную выплату в один миллион рублей для преподавателей, переезжающих в малые населенные пункты с численностью до 50 тыс. жителей. Финансовая поддержка может быть направлена на приобретение жилья, его ремонт или первоначальный ипотечный взнос. За пять лет действие программы охватило 85 рязанских педагогов.

Последствием такой адресной поддержки становится не только решение жилищного вопроса, но и укрепление кадрового потенциала сельских школ. Учителя получают реальную возможность закрепиться на новых местах работы, не отвлекаясь на бытовые трудности.

Итогом реализации обоих проектов становится комплексное улучшение социального положения педагогов и повышение привлекательности профессии в регионе. Это способствует не только сохранению, но и развитию образовательной инфраструктуры в районах области, что в перспективе усилит качество образования для подрастающего поколения рязанцев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более 30 человек получили выплаты по программе «Земский учитель».