В России предложили запретить «Дом дракона» и «Рыцаря Семи королевств»

В российском медиапространстве может разгореться новый скандал вокруг зарубежного контента. Зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов выступил с инициативой полностью запретить к показу в России два популярных американских сериала — «Рыцарь Семи королевств» и третий сезон «Дома дракона». По его мнению, эти шоу целенаправленно продвигают чуждые и разрушительные для российских граждан ценности. Об этом сообщает NEWS.ru.

Критика депутата основана на нескольких аспектах. Во-первых, он усматривает в сюжетах культивацию самых низменных страстей — разврата, предательства и кровосмесительных мотивов, — которые подаются под оболочкой масштабного фэнтези. Во-вторых, Иванов указывает на идеологическую подмену: в христианской традиции дракон является символом зла и дьявола, в то время как в сериалах эти существа преподносятся как могущественные правители. Особую опасность он видит в пародийном изображении «семи ложных богов», что, по его мнению, внедряет в сознание молодежи идеи многобожия и идолопоклонства.

Иван подчеркнул, что особую тревогу инициатора вызывает срок выхода третьего сезона «Дома дракона», запланированный на летние каникулы, когда у детей и подростков появляется больше свободного времени для просмотра. Он настаивает, что российские дети должны воспитываться на традиционных богатырских сказках с четкой победой добра, а не на историях, где зло показано привлекательно и многообразно.

