В России призвали запретить включать иностранную музыку на спортивных мероприятиях
В России нужно сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях внутри страны и начать продвигать творчество отечественных исполнителей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Постоянно, приходя на волейбольные матчи, слышу в промежутках между розыгрышами мяча вставки именно зарубежной музыки. Наша, российская, практически не звучит. Подобная ситуация складывается и в других видах спорта, включая футбол и хоккей», - сказал Колунов.
По его мнению, это способствует популярности иностранного творчества и авторов, многие из которых осудили проведение специальной военной операции. Депутат призвал развивать собственные культурные ценности и повышать узнаваемость отечественных исполнителей.
