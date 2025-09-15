В России призвали запретить включать иностранную музыку на спортивных мероприятиях

«Постоянно, приходя на волейбольные матчи, слышу в промежутках между розыгрышами мяча вставки именно зарубежной музыки. Наша, российская, практически не звучит. Подобная ситуация складывается и в других видах спорта, включая футбол и хоккей», - сказал Колунов.