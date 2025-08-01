В России снимут фильм о четырехкратном олимпийском чемпионе по биатлону Тихонове

В России в ближайшее время на экраны выйдет художественный фильм о четырехкратном олимпийском чемпионе по биатлону Александре Тихонове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«В свое время именно успехи и достижения Тихонова привлекли к занятиям спортом, в частности, биатлоном, большое число детей. Скоро уникальная биография биатлониста Тихонова найдет свое отражение на больших экранах — готовится к производству художественный фильм», — написал Дегтярев.

Также министр спорта заинтриговал еще одним кинопроектом. Дегтярев не стал раскрывать детали готовящегося фильма, отметив лишь, что картина объединит Дальний Восток и большой спорт.

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