В России тренеров увольняют чаще, чем в Германии, Испании и Англии

Российская премьер-лига (РПЛ) занимает в рейтинге 14-е место. В среднем тренеры работают здесь 563 дня (более полутора лет). На данный момент в лиге пять специалистов, подходящий под этот критерий: Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Рашид Рахимов («Рубин») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»). Понятно, что статистику «делает», прежде всего, Семак, находящийся у руля петербургского клуба уже семь лет.

Дольше всех тренеры работают в Азербайджане (951 день) и Узбекистане (926). Следом идут топ-лиги — Ла Лига (834), Бундеслига (797) и АПЛ (777). А вот во французской Лиге 1 тренеры в среднем не работают в одном клубе и года (359). Еще выше текучка в итальянской Серии А. Там меньше года работают 18 тренеров из 20 команд — последнее место среди европейских чемпионатов.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» раскупили за один день более 13 тыс. билетов на матч Кубка России с «Динамо» — это клубный рекорд суточных продаж.