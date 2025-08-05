В России заявили о важности телеканала «Машина времени» для формирования уважения к истории

Телеканал «Госфильмофонд. Машина времени» является важным инструментом в системе образования, который помогает формировать уважение к истории России. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По его мнению, это мост, который позволяет соединить поколения. В рамках такого диалога эпох молодые россияне находят «вдохновение, знания и культурные корни», подчеркнул замминистра.

«Это не просто платформа для сохранения исторического наследия, это важный инструмент в системе образования, объединяющий прошлое и настоящее. Он помогает формировать уважение к нашей истории, ценить достижения выдающихся личностей и мотивировать молодое поколение на развитие своих способностей», — сказал Бугаев.

Он добавил, что такой ресурс способствует воспитанию гармонично развитой и ответственной личности, которая будет готова к будущим вызовам. Генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов добавил, что телеканал может напомнить россиянам о великих моментах истории.

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