В России запретили песню Noize MC

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о запрете доступа к музыкальному треку рэпера Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев*) под названием «Кооператив „Лебединое озеро“». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Постановление суда ограничивает возможность прослушивания этого трека по нескольким ссылкам, включая официальный сайт музыканта и платформу YouTube, где была опубликована песня.

Причиной такого решения суд назвал наличие в композиции признаков оправдания враждебного и ненавистнического отношения к определенным группам людей. Также в тексте обнаружены высказывания, пропагандирующие насильственные способы изменения конституционного строя.

Суд пришел к выводу, что содержание песни может негативно повлиять на моральное и нравственное развитие несовершеннолетних, а также сформировать негативное отношение к органам государственной власти и ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Севастополе официально запретили исполнять песни иноагентов.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.