В Севастополе запретили песни иноагентов

Отмечается, что это решение было принято на заседании городского правительства в среду, 7 мая, и направлено на ограничение использования творчества лиц, которые совершают недружественные действия против России.

Эта инициатива также предусматривает ограничения на использование музыкальных произведений граждан иностранных государств, распространяющих недостоверную информацию о РФ.

В список иноагентов, чье творчество оказалось под запретом в Севастополе, вошли Монеточка*, Noize MC* (Иван Алексеев), Борис Гребенщиков*, Oxxxymiron* (Мирон Федоров), Андрей Макаревич*, Моргенштерн*, Земфира*, Лева* из «Би-2» и другие.

Ранее депутат Государственной думы РФ Николай Новичков заявил о проведении проверки на возможность внесения шоумена Ивана Урганта в список иностранных агентов.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.