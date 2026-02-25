Украина ввела санкции против Российского военно-исторического общества в Крыму. Для главы регионального отделения Владимира Бобкова это решение не стало сюрпризом — он назвал его очередным витком безумия и, одновременно, лучшим доказательством того, что организация работает эффективно. Об этом сообщает «Крым 24».

По словам Бобкова, Крымское отделение РВИО — одно из самых активных в стране. Оно занимается популяризацией исторических знаний, реализует проекты, которые делают достоверные факты доступными каждому жителю России. И именно эта работа, очевидно, и вызывает раздражение в Киеве, который до сих пор считает Крым сферой своего влияния.

Тот факт, что в санкционный список попала вся команда отделения, он воспринимает не как угрозу, а как признание. По его логике, если против тебя вводят ограничения, значит, твоя деятельность действительно имеет значение и бьет туда, куда нужно.

По мнению Бобкова, санкции не остановят работу историков. Наоборот, они станут дополнительным стимулом и подтверждением того, что они на правильной стороне. Враг не борется с тем, что его не беспокоит.

