В Санкт-Петербурге появится площадь «Зенита»

В релизе отмечается, что такое решение накануне приняла городская топонимическая комиссия. Именем «Зенита» назовут пространство, ограниченное Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями.

В 2025 году «Зенит» отмечает столетие со дня образования клуба. В связи с этим намечен ряд городских мероприятий, таких как запуск юбилейного состава в метро, проведение масштабной тренировки на Дворцовой площади, открытие выставки и другие акции.

После 16 туров «Зенит» занимает третье место в РПЛ с 33 очками, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». 27 ноября петербуржцы обыграли в матче Кубка России «Динамо» (1:0), но опустились в Путь регионов турнира, так как в первой игре москвичи победили с большим счетом (3:1).

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, почему потерял место в основном составе.