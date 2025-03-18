В сборной России назвали стартовых вратарей в матчах с Гренадой и Замбией
Тренер Кафанов: матч с Гренадой начнет Латышонок, с Замбией — Максименко
Фото: [ФК «Зенит»]
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал «Матч ТВ», как планирует распределить голкиперов на товарищеских матчах против Гренады и Замбии.
Специалист сообщил, что по договоренности с главным тренером сборной Валерием Карпиным матч с Гренадой начнет голкипер «Зенита» Евгений Латышонок (на фото), а матч с Замбией — спартаковец Александр Максименко.
Тренерский штаб планирует предоставить игровое время и двум другим голкиперам, вызванным на сбор: Станиславу Агкацеву из «Краснодара» и Евгению Ставеру из «Рубина».
Матч с Гренадой пройдет 19 марта, с Замбией национальная команда встретится 25 марта. Обе игры пройдут на стадионе «Динамо».
Валерий Карпин впервые с 2019 года вызвал в сборную форварда-ветерана Артема Дзюбу.