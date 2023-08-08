Летний бал «Соломенная шляпка» пройдет в Щелково

В эту субботу в парке усадьбы Фряново в Щелково пройдет традиционный летний бал «Соломенная шляпка». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что тематикой мероприятия станет эпоха модерн и дачная эстетика начала XX века. Посетителей ждут танцевальная программы, мастер-классы, викторины, крокет. Кроме того, они смогут сделать фото в специальной зоне, а также выпить чай из жарового самовара. Для посещения мероприятия нужно соблюсти дресс-код. Подробности здесь.

Отметим, что бал пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что гастрофестиваль в Истре пользуется спросом у жителей и участников.

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