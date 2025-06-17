В семье нападающего «Атлетико» Гризманна родился четвертый ребенок: впервые не 8 апреля

В семье французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна родился четвертый ребенок. О рождении дочери по имени Шай футболист сообщил в соцсетях.

Трое старших детей Гризманна рождались в один и тот же день — 8 апреля: Миа (2016), Амаро (2019) и Альба (2021).

«Атлетико» в настоящее время находится в США на клубном чемпионате мира. В первом матче клуб из Мадрида проиграл ПСЖ (0:4).

34-летний Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года с двухлетней отлучкой в «Барселону». В минувшем сезоне он забил 16 мячей и отдал девять передач в 54 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее на клубном чемпионате мира «Бенфика» спаслась в матче с «Бока Хуниорс» благодаря двум голам аргентинцев в своем составе.