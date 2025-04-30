В Сети появилось видео с подтверждением беременности возлюбленной Тимати

В семействе Тимати грядет пополнение: Валентина Иванова находится в ожидании ребенка. Эту новость косвенно подтвердила мать исполнителя, раскрыв тайну во время их совместной поездки на Мальдивы. В объектив камеры Симоны Юнусовой, снимавшей окружающую обстановку, попала Валентина с заметно округлившимся животом.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений, видеоматериал говорит сам за себя.

Информация о возможной беременности возлюбленной Тимати циркулировала еще в начале весны. В марте портал Super обратился к Валентине за разъяснениями, на что получил категоричное опровержение. Девушка лаконично назвала эти сведения «враньем».

Ранее сообщалось, что на рэпера Тимати подали в суд за долги по услугам ЖКХ.