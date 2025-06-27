В Северной столице решили установить мемориал в честь Балабанова

В еще одном российском городе, вероятно, появится монумент, посвященный Алексею Балабанову. На этот раз с инициативой почтить память известного кинорежиссера выступили в Санкт-Петербурге. О планах увековечивания сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем выступлении на телеканале «Санкт-Петербург».

По словам представителя власти, идея создания мемориала исходила от самих жителей города. Предполагается, что памятник будет установлен в сквере, расположенном между Уральской улицей и набережной реки Смоленки. Кроме того, рассматривается возможность присвоения скверу имени Балабанова, однако, как отметил Пиотровский, это может занять некоторое время.

Вице-губернатор объяснил, что существующие правила требуют выждать 20 лет с момента смерти выдающейся личности, прежде чем присваивать ее имя городскому объекту. Несмотря на это, Пиотровский выразил уверенность в том, что проект будет реализован, пообещав найти способы обойти это ограничение.

Ранее сообщалось, что новый памятник Сталину появится в Нижегородской области.