Новый памятник Сталину появится в Нижегородской области

В Нижегородском регионе планируется установка еще одного монумента Иосифу Сталину. О данном намерении новостному агентству NewsNN сообщил депутат Государственной Думы Владислав Егоров.

Памятник предполагается установить в городе Бор, на территории строящегося «Сталин-центра». Финансирование проекта осуществляется за счет частных средств, и конкретные сроки завершения строительства пока не определены. Уже существующий памятник генералиссимусу, установленный перед зданием, планируется переместить на первый этаж комплекса.

Депутат Егоров утверждает, что новый мемориал будет значительно превосходить его по размеру. По словам парламентария, на фоне пятиэтажного здания необходим более величественный и масштабный памятник.

Ранее сообщалось, что прокуратура Вологодской области подала судебный иск из-за памятника Сталину.