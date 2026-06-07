В шаге от трагедии: раскрыто состояние датского футболиста после обморока на поле

Врач сборной Дании Мортен Боэсен официально прокомментировал инцидент с полузащитником Кристианом Эриксеном, который потерял сознание по ходу товарищеского матча с Украиной. По словам медика, футболист чувствует себя хорошо, быстро пришел в себя и покинул поле без посторонней помощи, пишет Sport24.ru .

Эпизод, встревоживший болельщиков, случился в ходе товарищеской встречи. Однако, как подчеркнул Боэсен, паника была преждевременной.

«Кристиан чувствует себя хорошо и самостоятельно покинул поле. Кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя. Сейчас ему предстоит пройти дополнительное обследование в больнице», — сказал Боэсен.

Это не первый подобный случай в карьере датчанина. На Евро-2020 в матче с Финляндией у Эриксена произошла остановка сердца прямо на газоне. Тогда весь футбольный мир замер в ожидании новостей, а игрок чудом остался жив.

После той трагедии ему имплантировали кардиостимулятор. Однако это создало проблемы с трудоустройством. Итальянские правила запрещают выступать в профессиональной лиге спортсменам с такими медицинскими устройствами. Эриксену пришлось покинуть миланский «Интер», где он тогда играл. Контракт расторгли, и футболист был вынужден искать клуб в стране с более мягким законодательством.

Нынешний инцидент, по заверению врачей, не представляет угрозы для жизни и карьеры спортсмена. Имплант отработал штатно, и после дополнительного обследования Эриксен, скорее всего, вернется в строй.

Ранее сообщалось, что «Зенит» купит полузащитника «Локомотива» Карпукаса.