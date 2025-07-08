В «Шахтере» возмутились нежеланием ФИФА защищать украинские клубы
Спортдир «Шахтера» Срна: ФИФА ничего не сделала для защиты украинских клубов
Фото: [ФК «Шахтер»]
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отсутствие помощи украинским клубам.
Поводом стало решение ФИФА, разрешившее иностранным футболистам бесплатно расторгать контракты с украинскими клубами из-за ситуации в стране.
«ФИФА не сделала ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью законов, но не сделали ничего. Мы продолжаем платить за игроков, которых приобретали за большие деньги. Они ушли из „Шахтера“, воспользовавшись этим правилом. Из-за этого мы лишились Тете, Соломона», — сказал Срна в интервью испанской газете Marca.
В сезоне 2024/2025 «Шахтер» стал бронзовым призером чемпионата Украины, пропустив вперед «Динамо» и «Александрию». Домашние матчи команда проводит во Львове, в матчах еврокубков, скорее всего, будет принимать своих соперников в Польше.
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