В «Шахтере» возмутились нежеланием ФИФА защищать украинские клубы

Поводом стало решение ФИФА, разрешившее иностранным футболистам бесплатно расторгать контракты с украинскими клубами из-за ситуации в стране.

«ФИФА не сделала ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью законов, но не сделали ничего. Мы продолжаем платить за игроков, которых приобретали за большие деньги. Они ушли из „Шахтера“, воспользовавшись этим правилом. Из-за этого мы лишились Тете, Соломона», — сказал Срна в интервью испанской газете Marca.

В сезоне 2024/2025 «Шахтер» стал бронзовым призером чемпионата Украины, пропустив вперед «Динамо» и «Александрию». Домашние матчи команда проводит во Львове, в матчах еврокубков, скорее всего, будет принимать своих соперников в Польше.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею обладает самым высоким рейтингом ИИХФ, несмотря на трехлетнее неучастие в официальных соревнованиях.