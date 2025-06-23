В Швейцарии сообщили о возможном уголовном преследовании Челестини: в ЦСКА назвали информацию «идиотизмом»
Blick: главному тренеру ЦСКА Челестини может грозить уголовный срок в Швейцарии
Фото: [ПФК ЦСКА]
Назначенный главным тренером ЦСКА Фабио Челестини может попасть под уголовное преследование в Швейцарии, сообщило издание Blick.
В публикации отмечается, что проблемы у специалиста могут возникнуть из-за того, что он получает зарплату в банке ВЭБ, который находится в санкционном списке Швейцарии. Если Челестини будет тратить заработанные в России деньги в Швейцарии, то ему якобы может грозить срок до пяти лет.
Директор по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию швейцарского издания. Он подчеркнул, что армейский клуб под санкциями не находится, как и не является собственностью ВЭБ.
«Вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад так же пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время все расставило по своим местам», — написал Брейдо в телеграм-канале.
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