В СКР назвали подачу Качановой апелляции в CAS личной инициативой спортсменки

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев прокомментировал РИА Новости подачу апелляции спортсменкой Дарьей Качановой в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международного союза конькобежцев (ISU).

ISU предоставил нейтральный статус 18 российским конькобежцам и представителям шорт-трека, что позволит им участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года. Качановой в этом списке не оказалось.

Гуляев назвал решение спортсменки добиваться справедливости ее личной инициативой. Он затруднился предсказать, какой вердикт может вынести CAS.

Отбор на Игры будет проходить в рамках Кубка мира в ноябре–декабре.

Дарья Качанова является одной из сильнейших российских конькобежек. Она принимала участие в Олимпийских играх 2022 года, завоевывала призовые места на чемпионатах мира и становилась чемпионкой Европы в командном спринте.

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