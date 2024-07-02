В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Подмосковье будут участвовать 15 команд

В подмосковном Подольске пройдут межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту, участие в них примут пятнадцать команд из разных регионов страны.

Состязания состоятся в середине июля, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Команды специальных подразделений ФПС МЧС России будут соревноваться в пяти дисциплинах, в том числе в пожарной эстафете.

Цель состязаний — пропаганда здорового образа жизни, популяризация профессии пожарного, укрепление физического здоровья сотрудников спецподразделений и повышение их психологической устойчивости к действиям в случае ЧС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что капитальный ремонт бассейна в Селятино постараются завершить досрочно.

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