Андрей Воробьев: капремонт бассейна в Селятино постараемся завершить досрочно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонтных работ в корпусе спорткомбината «Строитель» им. Владимира Мышкина в Селятино. Местные жители с нетерпением ждут окончания капремонта бассейна.

«Строители нам сказали, что постараются сдать его досрочно — по контракту срок завершения капремонта в декабре, но они хотят все сделать уже к сентябрю. Причем, закончить работы полностью — чтобы функционировала вентиляция, была правильная температура воды, действовало табло. Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», - отметил губернатор.

Работы стартовали в марте 2023 года. В рамках ремонта в здании обновят фасад, окна, двери, инженерные коммуникации, внутреннюю отделку, оборудование. На данный момент работы выполнены на треть. В ближайшее время на объекте увеличат число рабочих.

Фото: [ Антон Чернов ]

Пока на объекте продолжается ремонт, спортсмены занимаются в других спортивных учреждениях Наро-Фоминска — в Апрелевке, Калининце, Софьино. Всего на территории городского округа насчитывается три сотни спортивных объектов. В 2022-2023 годах в муниципалитете отремонтировали спорткомплекс «Трудовые резервы», построили ледовый дворец в Апрелевке. В 2025-м здесь откроют универсальные спортплощадки, в 2027-м — капитально отремонтируют Центральную спортшколу №1.

Ранее губернатор посетил Селятинскую СОШ №1, где пообщался с учащимися. Глава региона выразил ребятам благодарность за участие в акции «День добрых дел».