В СПЧ прокомментировали скандал Крида с Мизулиной

Член СПЧ Марина Ахмедова считает, что контент, который Крид демонстрирует на своих концертах, не подходит для детей младшего возраста. Однако ответственность за то, куда ходят их дети и на что тратят деньги, лежит, по ее мнению, на родителях. Она подчеркнула, что взрослым стоит изучать творчество исполнителей, на концерты которых собираются их дети, чтобы убедиться в его соответствии возрасту ребенка.

Вместе с тем, Ахмедова отметила, что человек, берущий на себя роль морального ориентира, должен сам быть безупречным в нравственном плане. В связи с этим она упомянула видео с поцелуем Мизулиной и SHAMAN, задавшись вопросом, хотела бы она, чтобы ее дети это видели. Ахмедова заключила, что для общества неважно, «чьи поцелуи отвратительней», однако для того, чтобы выступать в роли морального компаса, необходимо самому быть безупречным с моральной точки зрения.

Ранее Мизулина назвала​​ концерт Крида стриптизом, который показали несовершеннолетним.