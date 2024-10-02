В США эмигрант собрал коллекцию раритетных автомобилей и спрятал их на свалке

В США обнаружили коллекцию элитных раритетных машин, простоявших на свалке почти сорок лет, сообщила британская газета Daily Mail.

Отмечается, что коллекция принадлежала выходцу из Германии Руди Кляйну. Он переехал в США в 1950-х годах. Свой «музей на свалке» мужчина открыл в 1967 году. Ее он назвал Porsche Foreign.

Свалка выглядела заброшенной, но внутри были спрятаны роскошные автомобили, которые он собирал в течение жизни. Отмечается, что мужчина никогда не распространялся о своем богатстве, на территорию «музея» пускал лишь избранных.

Кляйн умер в 2001 году, но его семья позаботилась о сохранении коллекции. В конце октября 2024 коллекция будет выставлена на торги. Как отмечают эксперты, аукцион «Свалка: Коллекция Руди Кляйна» принесет наследникам миллионы.

Среди лотов — три отреставрированных Lamborghini Miuras, стоимость которых составляет около двух миллионов долларов. На продажу также выставлены винтажные двигатели, например, двигатель Lamborghini Miura S 1970 года за 125 тысяч долларов.

Как пишет газета, каждый автомобиль потребует от коллекционеров комплексной реставрации.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Роман Абрамович опроверг продажу музея «Гараж». До этого в СМИ появились слухи о продаже музейного центра, открытого предпринимателем и его бывшей супругой в 2008 году.