Бизнесмен Роман Абрамович опроверг продажу музея «Гараж»

Представители пресс-службы бизнесмена Романа Абрамовича предоставили официальное опровержение слухов о возможной продаже музея «Гараж». Эту информацию также подтвердило издание The Art Newspaper Russia в своем телеграм-канале.

Музей современного искусства «Гараж», открытый в 2008 году российским предпринимателем Романом Абрамовичем и его бывшей женой Дарьей Жуковой, выступил с официальным опровержением слухов о возможной продаже.

Изначально музей размещался в здании Бахметьевского автобусного гаража на северо-востоке Москвы, а затем переехал в Парк Горького. Несмотря на то что в 2022 году выставочная работа музея была временно приостановлена, сейчас он продолжает проводить лекции и продавать книги.

«Гараж» стал первой в России благотворительной организацией, сосредоточенной на поддержке современного искусства и культуры. Более того, недавно музей выставил произведения искусства из собственной коллекции в открытый доступ. Так что появившиеся в Сети сообщения о продаже не соответствуют действительности.

Ранее Харламов и Воля открыли новый сезон Comedy Club, опровергнув новости о закрытии шоу.