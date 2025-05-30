В США нашли пропавшую акварель Жана-Поля Риопеля

В Соединенных Штатах обнаружена картина известного канадского живописца, пропавшая из выставочного зала в 2021 году, сообщило издание Miami Herald.

Произведение Жана-Поля Риопеля под названием «Безымянная акварель с чернилами на бумаге» было украдено из галереи Эдмонтона 6 декабря 2021 года. В общей сложности преступники похитили пять полотен, включая найденное.

Информация о местонахождении работы, оцениваемой в $50 тыс. (приблизительно 4 млн руб.), оставалась тайной до момента, когда некий человек попытался выставить ее на торги в Нью-Йорке.

Он утверждал, что обнаружил акварель Риопеля в мусорном контейнере четыре года назад и держал у себя, не подозревая о ее подлинной ценности и истории. Гражданин выразил готовность передать картину законным владельцам.

Галерея отказалась принять ее обратно, так как уже получила значительную компенсацию от страховой компании. В случае возврата картины ей пришлось бы возвратить страховую выплату. Если стоимость полотна уменьшилась после кражи, это могло привести к финансовым потерям для галереи.

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