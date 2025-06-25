В США тормозят переход лучшего бомбардира АХЛ в «Авангард»
«Матч ТВ»: американские экипировщики тормозят переход Потуральски в «Авангард»
Фото: [ХК «Сан-Хосе Барракуда»]
«Матч ТВ» рассказал, почему «Авангард» не может объявить о переходе американского нападающего Эндрю Потуральски, с которым достигнута договоренность о контракте.
Источник «Матч ТВ» пояснил, что американские компании-экипировщики не хотят делать комплекты клюшек и формы для игроков, которые собираются провести следующий сезон в России. По этой же причине пока задерживается переход голкипера Спенсера Мартина из «Каролины» в ЦСКА.
Потуральски в настоящий момент ждет необходимый ему инвентарь и только после его получения отправится в Россию.
В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал в АХЛ за клуб «Сан-Хосе Барракуда» (фарм «Сан-Хосе Шаркс») и стал лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 73 (30+43) очка в 59 матчах.
Ранее издание The Athletic назвало Никиту Кучерова лучшим крайним нападающим мира.