В подмосковном Щелкове модернизируются крупные очистные сооружения

Предприятие начнет обслуживать на полную мощность Щелково, Фрязино, Королев, Пушкино уже в этом году. Объема в 400 тысяч кубических метров в сутки хватит для подключения новых многоквартирных домов и для обеспечения бесперебойной работы даже при пиковых нагрузках. В реконструкции использовали очень прочные трубы, срок их эксплуатации — не менее 50 лет.

Работы проходили в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и национального проекта «Экология».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроется новое кофейное производство.