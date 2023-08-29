В подмосковном Щелкове модернизируются крупные очистные сооружения
Фото: [Ксения Борцова]
В Щелкове завершается третий этап реконструкции очистных сооружений. Общая площадь масштабного строительства более 100 тысяч квадратных метров.
Предприятие начнет обслуживать на полную мощность Щелково, Фрязино, Королев, Пушкино уже в этом году. Объема в 400 тысяч кубических метров в сутки хватит для подключения новых многоквартирных домов и для обеспечения бесперебойной работы даже при пиковых нагрузках. В реконструкции использовали очень прочные трубы, срок их эксплуатации — не менее 50 лет.
Работы проходили в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и национального проекта «Экология».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроется новое кофейное производство.