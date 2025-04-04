В театре Моссовета создали худсовет с Андреем Кончаловским во главе

Художественный совет в театре Моссовета будет оценивать ключевые решения по части творчества, при этом организация будет состоять из артистов. Ее возглавил режиссер Андрей Кончаловский. Об этом рассказал он сам, его слова привел РБК.

По утверждению режиссера, новый худсовет вовсе не будет подменять театрального художественного руководителя. Он будет дополнять его работу. Сам худрук Евгений Марчелли тоже вошел в совет. Другими участниками стали самые опытные артисты театра Моссовета, которые считают место работы своим вторым домом.

«Теперь основные решения, касающиеся творческой составляющей жизни театра, будут получать экспертную оценку участников совета», — указал Кончаловский.

Среди артистов, которые попали в худсовет, есть Сергей Виноградов, Александр Голобородько, Ирина Климова, Евгения Крюкова и Ольга Остроумова. Планируется, что состав художественного совета будет изменяться ежегодно.

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