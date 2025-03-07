Mash: Юлия Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома»

По данным журналистов, связано решение Высоцкой о продаже кулинарной студии, закусочных и товаров с тем, что были зафиксированы убытки, в том числе из-за мемных видео с горящим шашлыком, обугленными сырниками и макаронами с водкой. В частности, Mash отмечает, что именно после подобного рода публикация интерес к Высоцкой упал как к кулинару.

В итоге телеведущая, уточняет телеграм-канал, вышла из ООО «Ритейл», который занимался ее франшизой, но от записей передач «Едим дома» Высоцкая не отказывается.

Ранее Макаревич* заявил о том, что готов снова выпускать программу «Смак».

*включен российским Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.