В Церкви Спаса в подмосковном Одинцове пройдет реконструкция
Фото: [Главное управление культурного наследия МО]
Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение реставрацию объекта культурного наследия федерального значения в селе Уборы (Одинцовский городской округ) «Церковь Спаса, 1693-1701 гг.».
Благодаря гармоничному сочетанию конструктивных, утилитарных и художественно-эстетических требований конца XVII века, изобилию архитектурных резных в камне форм, памятник является выдающимся образцом стиля московского барокко, одним из шедевров русской архитектуры.
Кирпичная Спасская церковь построена в 1694-1697 годах по заказу боярина В. В. Шереметова в своей подмосковной вотчине – селе Уборы.
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