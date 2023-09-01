В Церкви Спаса в подмосковном Одинцове пройдет реконструкция

Благодаря гармоничному сочетанию конструктивных, утилитарных и художественно-эстетических требований конца XVII века, изобилию архитектурных резных в камне форм, памятник является выдающимся образцом стиля московского барокко, одним из шедевров русской архитектуры.

Кирпичная Спасская церковь построена в 1694-1697 годах по заказу боярина В. В. Шереметова в своей подмосковной вотчине – селе Уборы.

Ранее сообщалось, что подмосковный спорткомплекс «Звезда» полностью обновят к 2025 году.